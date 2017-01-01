  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
    Новини

    На Київщині правоохоронці затримали чоловіка, який стріляв з пістолета (фото)

    • Сьогодні, 12:36
    • Розсилка

    Під час затримання в автомобілі було виявлено гранату

    Сьогодні на Київщині, у Броварах, правоохорнцям повідомили про стрілянину. Чоловік стріляв з пістолета по машині «ЗІЛ».

    На місце терміново прибули поліцейські, і затримали чоловіка. Пістолет вилучили, допитали і відпустили.

    Через кілька годин, вже від родичів вищезгаданого громадянина, виклик повторюється, мовляв «буянить знову». Поліцейські знову їдуть на місце.

    Не встигнувши вийти з авто, в їх автомобіль летить цеглина. Кинув чоловік зі свого автомобіля #Nissan, г.н # AI6846AT, і почалася гонитва. Через 20 хвилин погоні, на трасі Київ-Чернігів, біля села Калинівка, порушник втрачає контроль над автомобілем і врізається у відбійник, після чого поліцейські Броварського відділення поліції блокують автомобіль.

    Водієм виявився колишній міліціонер, а зараз боєць одного з батальйонів - Швидак Сергій Петрович. П'яний «в мотлох». В автомобілі поліцейські знайшли дві гранати.

    На місці працює слідчо-оперативна група.

    1 з 13
    на весь екран згорнути
    На Київщині правоохоронці затримали чоловіка, який стріляв з пістолета (фото)
    На Київщині правоохоронці затримали чоловіка, який стріляв з пістолета (фото)
    На Київщині правоохоронці затримали чоловіка, який стріляв з пістолета (фото)
    На Київщині правоохоронці затримали чоловіка, який стріляв з пістолета (фото)
    На Київщині правоохоронці затримали чоловіка, який стріляв з пістолета (фото)
    На Київщині правоохоронці затримали чоловіка, який стріляв з пістолета (фото)
    На Київщині правоохоронці затримали чоловіка, який стріляв з пістолета (фото)
    На Київщині правоохоронці затримали чоловіка, який стріляв з пістолета (фото)
    На Київщині правоохоронці затримали чоловіка, який стріляв з пістолета (фото)
    На Київщині правоохоронці затримали чоловіка, який стріляв з пістолета (фото)
    На Київщині правоохоронці затримали чоловіка, який стріляв з пістолета (фото)
    На Київщині правоохоронці затримали чоловіка, який стріляв з пістолета (фото)
    На Київщині правоохоронці затримали чоловіка, який стріляв з пістолета (фото)

    Джерело: Киев Оперативный

    кримінал Київщина гонитва автомобіль алкогольне сп'яніння
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ