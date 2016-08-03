На Київщині рятувальники доправили з криги шістьох рибалок

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Зимова риболовля доволі небезпечне захоплення.

4 січня о 13:42 до оперативно-диспетчерської служби Вишгородського району Київської області надійшло повідомлення про те, що на Київському водосховищі поблизу ГЕС внаслідок скиду води утворилась промоїна поблизу берегової лінії.

На кризі, відірваними від берега, опинились шість рибалок. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Для надання допомоги рибалкам було направлено черговий караул 37-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Вишгорода.

За допомогою човна та триколінної драбини рятувальники створили перехід з криги на берег. О 14:20 шестеро рибалок було доставлено на берег.



