На Київщині рятувальники витягли з Дніпра рибалку, який провалився під кригу

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Під Переяславом-Хмельницьким на Київщині рятувальники надали допомогу рибалці, який провалився під лід за 500 м від берега.

«2 січня до чергового диспетчера 27-Державної пожежно-рятувальної частини м. Переяслав-Хмельницький надійшло повідомлення від перехожих про те, що на річці Дніпро поблизу міста, громадянин під час риболовлі провалився під кригу. На допомогу горе-рибалці виїхало одне відділення 27-ДПРЧ. Складність рятування полягала в тому, що потерпілий знаходився за 500 метрів від берега та на льоду були значні проталини, але за допомогою човна рятувальники дісталися до рибалки та мотузкою витягли потерпілого з водойми», - йдеться в повідомленні.

На березі рятувальники допомогли чоловіку зняти мокрий одяг та укутали його у ковдру. З ознаками обмороження громадянина 1968 року народження каретою швидкої допомоги направлено до Переяслав-Хмельницької районної лікарні.

Джерело: Укрінформ