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    На Київщині у пожежі загинула 95-річна жінка

    • Сьогодні, 16:17
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    Рятувальники встановили, що загоряння виникло всередині житлового будинку

    У Київській області в результаті пожежі загинула власниця будинку.

    6 лютого о 22:44 в оперативно-диспетчерську службу Васильківського району надійшло повідомлення про пожежу в селі Пінчуки по вулиці Жовтнева. Рятувальники встановили, що загоряння виникло всередині житлового будинку. В результаті вогнем знищено покриття та перекриття на площі 96 кв.м, і стіни на площі 40 кв.м, речі домашнього вжитку.

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    Фото: kyivobl.dsns.gov.ua

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    Фото: kyivobl.dsns.gov.ua

    Пожежа була локалізована о 00:20, повністю ліквідовано о 11:34. Під час гасіння рятувальники виявили тіло господині будинку 1922 народження.

    На пожежі працювало шість осіб особового складу та дві одиниці техніки. Причина виникнення пожежі встановлюється.

    Джерело: Сегодня
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