На Київщині у пожежі загинула 95-річна жінка

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Рятувальники встановили, що загоряння виникло всередині житлового будинку

У Київській області в результаті пожежі загинула власниця будинку.

6 лютого о 22:44 в оперативно-диспетчерську службу Васильківського району надійшло повідомлення про пожежу в селі Пінчуки по вулиці Жовтнева. Рятувальники встановили, що загоряння виникло всередині житлового будинку. В результаті вогнем знищено покриття та перекриття на площі 96 кв.м, і стіни на площі 40 кв.м, речі домашнього вжитку.

Фото: kyivobl.dsns.gov.ua

Фото: kyivobl.dsns.gov.ua

Пожежа була локалізована о 00:20, повністю ліквідовано о 11:34. Під час гасіння рятувальники виявили тіло господині будинку 1922 народження.

На пожежі працювало шість осіб особового складу та дві одиниці техніки. Причина виникнення пожежі встановлюється.