На Київщині вантажівка наїхала на велосипедиста

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Ранкова ДТП у Переяслав-Хмельницькому районі

У понеділок, 13 лютого, близько шостої ранку на міській вулиці Богдана Хмельницького, неподалік від лікарні, вантажівка із супермаркета АТБ наїхала на велосипедиста.

Унаслідок ДТП власника двоколісного транспорту із переломами ребер, забійними ранами голови, закритою черепно-мозковою травмою та струсом головного мозку було доправлено до травматологічного відділення.

Цей чоловік 1958 р.н., мешкає в Борисівці і щодня рано-вранці збирає по місту порожні пляшки. Так він заробляє собі на життя.