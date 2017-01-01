На Київщині загинув 13-річний школяр, впавши з даху недобудови
- Сьогодні, 16:01
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Розсилка
У Борисполі 13-річний хлопчик намагався вилізти на дах багатоповерхової новобудови, але втратив рівновагу і впав додолу. Дитина отримала тілесні травми несумісні з життям.
Територія, де розташована недобудована висотна будівля у напівзруйнованому стані, не огороджена та не охороняється.
Як з’ясувалося, хлопчик не вперше там гуляв, однак цього разу дитяча легковажність коштувала йому життя.
На місці події прибули слідчо-оперативна група Бориспільського відділу поліції та карета швидкої допомоги. Медики провели реанімаційні заходи, однак хлопцю врятувати життя не вдалося.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Наразі працівники поліції перевіряють різні версії трагічного випадку, зокрема і самогубство. Триває слідство.
Джерело: Телеканал Бориспіль