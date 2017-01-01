На Київщині затримали п’яного чоловіка зі зброєю

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Операцію провели у центрі Борисполя

Патрульні Борисполя затримали п’яного чоловіка, який розгулював містом зі зброєю та поводив себе агресивно.

17 квітня, близько 15-ї години, поліцейські отримали повідомлення за лінією 102 – «біля кінотеатру невідома особа розгулює з предметом, схожим на пістолет».

Офіцери швидко прибули на місце події. Перевіривши територію, знайшли чоловіка, який мав явні ознаки алкогольного сп’яніння. При собі у нього був пневматичний пістолет.

Громадянин поводив себе дещо агресивно, тому його доправили до відділу поліції у кайданках. Патрульні склали щодо порушника постанову відповідно до ч. 1 ст. 178 КУпАП (поява у громадському місці у п’яному вигляді). Чоловік протверезів та вирушив додому.

Джерело: tvboryspil.com