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    На Київщині затримали п’яного чоловіка зі зброєю

    • Сьогодні, 10:29
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    Операцію провели у центрі Борисполя

    Патрульні Борисполя затримали п’яного чоловіка, який розгулював містом зі зброєю та поводив себе агресивно.

    17 квітня, близько 15-ї години, поліцейські отримали повідомлення за лінією 102 – «біля кінотеатру невідома особа розгулює з предметом, схожим на пістолет».

    Офіцери швидко прибули на місце події. Перевіривши територію, знайшли чоловіка, який мав явні ознаки алкогольного сп’яніння. При собі у нього був пневматичний пістолет.

    Громадянин поводив себе дещо агресивно, тому його доправили до відділу поліції у кайданках. Патрульні склали щодо порушника постанову відповідно до ч. 1 ст. 178 КУпАП (поява у громадському місці у п’яному вигляді). Чоловік протверезів та вирушив додому.

    Джерело: tvboryspil.com

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