На Київщині злодії вкрали і навіть встигли продати трактор

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Досудове розслідування триває.

Кагарлицькі поліцейські провели низку оперативно-розшукових заходів і встановили місце зберігання викраденого днями в одному з Кагарлицьких фермерських господарств трактора «МТЗ 82». Зловмисники встигли продати транспортний засіб за 35 тисяч гривень.



Викрадений трактор перебував на приватній території фермерського господарства сусіднього Миронівського району. Правоохоронці затримали 5 підозрюваних місцевих жителів, причетних до скоєння даного злочину, двоє з яких раніше вже мали проблеми з Законом.

Наразі сільськогосподарський транспорт вилучено та передано на зберігання законним власникам. Тривають слідчі дії. Поліцейські перевіряють підозрюваних на причетність до скоєння аналогічних злочинів на території району та області.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 8 років з конфіскацією майна або без такої.