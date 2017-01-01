На Київському півмарафоні бігтимуть заради дітей і воїнів

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9 квітня відбудеться Київський міжнародний півмарафон Nova Poshta Kyiv Half Marathon 2017, який вже став біговою традицією міста.

Цього року масовий забіг відбувається в сьомий раз та збере близько 10 тисяч любителів бігу з різних міст України та світу. Вперше захід отримав статус Чемпіонату України з півмарафону. З кожним роком зростає кількість учасників на старті і разом з тим збільшується призовий фонд змагання. У 2017 році він складатиме 146 000 грн.

Траса півмарафону має міжнародний сертифікат відповідності AIMS, окрім того, Nova Poshta Kyiv Half Marathon 2017 пройшов сертифікацію Європейської асоціації легкої атлетики і отримав найвищу оцінку якості – «5 зірок». Це означає, що захід буде організовано за високими стандартами з відповідним рівнем безпеки та якості.

Для учасників у цьому році в рамках бігової події заплановані чотири індивідуальні дистанції: 21,0975 км, 10 км, 5 км і 2 км. Також відбудуться естафетні та корпоративні змагання. Традиційно організатори пропонують маленьким учасникам вийти на дитячі старти: 1 000 м, 500 м і 100 м.

Завдяки марафону також будуть зібрані кошти на підтримку понад 10 проектів від різних фондів та організацій: Даун Синдром, Відкриті долоні, Запорука, Свічадо, Щаслива дитина, Серця майбутнього, Кожен може, Серце воїна, Таблеточки, АнтиСНІД.

Джерело: Вечірній Київ