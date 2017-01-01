  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
    Новини

    На користь столиці прокуратура стягнула із забудовника 37 млн гривень

    • Вчора, 11:15
    • Розсилка

    Невиконання договірних зобов'язань привело сторони до суду

    Завдяки заходам, вжитим органами столичної прокуратури, з приватного забудовника в дохід бюджету міста Києва стягнуто понад 37 млн грн заборгованості за договором пайової участі у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста.
     
    Вказаний договір було укладено між приватною структурою та КМДА у зв’язку із будівництвом торгово-офісного комплексу на перетині вулиць Ревуцького та Вишняківської у Дарницькому районі столиці.
     
    Однак взяті на себе зобов’язання забудовник не виконав, у зв’язку з чим і виникла вказана заборгованість.
     
    Реагуючи на грубе порушення вимог законодавства, прокуратура подала позов до господарського суду м. Києва про стягнення заборгованості з приватного товариства.
    Читайте також
    Київ суд будівництво
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ