На користь столиці прокуратура стягнула із забудовника 37 млн гривень

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Невиконання договірних зобов'язань привело сторони до суду

Завдяки заходам, вжитим органами столичної прокуратури, з приватного забудовника в дохід бюджету міста Києва стягнуто понад 37 млн грн заборгованості за договором пайової участі у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста.

Вказаний договір було укладено між приватною структурою та КМДА у зв’язку із будівництвом торгово-офісного комплексу на перетині вулиць Ревуцького та Вишняківської у Дарницькому районі столиці.

Однак взяті на себе зобов’язання забудовник не виконав, у зв’язку з чим і виникла вказана заборгованість.

Реагуючи на грубе порушення вимог законодавства, прокуратура подала позов до господарського суду м. Києва про стягнення заборгованості з приватного товариства.