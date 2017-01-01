На Майдані Незалежності попрощаються із бійцями, які загинули під Авдіївкою



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Києві завтра відбудеться прощання із сімома бійцями АТО, які загинули під час штурму Авдіївки

Про це в ефірі телеканала «112 Україна» повідомила прес-офіцер 72-ї ОМБР ЗСУ Олена Мокренчук.

«Нагадуємо, що завтра на Майдані відбудеться прощання з нашими героями, які загинули під час штурму бойовиків Авдіївки. Ті, що ми знаємо, четверо, загинули 29 січня під час першого штурму, і ще троє, які загинули 30 січня під час другого штурму. Загалом 7. Завтра на Майдані об 11:00 відбудеться прощання з ними», – сказала Мокренчук.

Як відомо, зараз в Авдіївці під Донецьком дуже напружена ситуація. Вранці 29 січня бойовики здійснили спробу штурму авдіївської промзони. За даними штабу АТО, вони розпочали інтенсивний обстріл зі стрілецької зброї та мінометів, а згодом – штурм з метою відтіснити українські підрозділи. Сили АТО відбили атаку бойовиків, їм також вдалося захопити опорний пункт противника. Зараз бойові дії тривають.

Джерело: Надзвичайні новини