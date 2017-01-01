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    На одній із центральних вулиць Києва перекриють рух транспорту

    • Сьогодні, 11:32
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    Із 2 березня рух автотранспорту на бульварі Лесі Українки частково обмежать

    Із 2 березня у зв’язку з капітальним ремонтом частини Прозорівського (Кловського) колектора дощової каналізації буде обмежено рух автотранспорту на бульварі Лесі Українки (біля будинку №2) до двох смуг руху в напрямку з центру міста до площі Лесі Українки. Про це повідомили в КК «Київавтодор».

    Комунальна корпорація закликає водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей і за можливості обирати інші маршрути руху.

    ЖКГ Київ благоустрій
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