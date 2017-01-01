На одній із центральних вулиць Києва перекриють рух транспорту
- Сьогодні, 11:32
-
Розсилка
Із 2 березня рух автотранспорту на бульварі Лесі Українки частково обмежать
Із 2 березня у зв’язку з капітальним ремонтом частини Прозорівського (Кловського) колектора дощової каналізації буде обмежено рух автотранспорту на бульварі Лесі Українки (біля будинку №2) до двох смуг руху в напрямку з центру міста до площі Лесі Українки. Про це повідомили в КК «Київавтодор».
Комунальна корпорація закликає водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей і за можливості обирати інші маршрути руху.