На Печерську поліція затримала грабіжників



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Триває слідство

Група квартирників, яку затримали ввечері, відрізняється від своїх «колег» особливою нахабністю: чоловіки скоїли злочин близько 18:30, тобто у час, коли їх може схопити на гарячому будь-хто із місцевих мешканців, адже люди саме повертаються додому з роботи, виходять у магазин, до сусідів тощо.

Однак злодії діяли швидко і непомітно. Один залишився на вулиці, двоє зайшли у під’їзд. Їм вистачило менше десяти хвилин, аби зламати два замки на вхідних дверях квартири на п’ятому поверсі будинку, «пройтися» із ліхтариком оселею, забрати цінні речі і спуститися до автомобіля.

Зникнути злодіям не дозволили працівники оперативно-пошукового відділу карного розшуку. Чоловіків затримали, а з їхніх кишень правоохоронці вилучили речові докази: три наручних годинники, фотоапарат, парфуми, ювелірні вироби.

Загальна сума збитків – понад 30 тисяч гривень. Також у зловмисників знайшли набір спеціалізованих інструментів, які відправили на експертне дослідження.

Слідчо-оперативна група Печерського управління поліції задокументувала правопорушення. Кримінальне провадження розпочали за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України, за якою зловмисникам загрожує до шести років позбавлення волі.

Трійцю затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу у вигляді арешту. Встановлено, що всі вони – громадяни іншої держави, 1985-го, 1991-го, 1993-го років народження. Усім трьом оголошено про підозру та обрано запобіжний захід – утримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 480 тисяч гривень кожному.