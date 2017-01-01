На Печерську у чоловіка викрали 1 млн гривень

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У Києві зловмисники відібрали у чоловіка більше мільйона гривень, які він планував обміняти за вигідним курсом

Пригода сталася у Печерському районі столиці. Водій перевозив гроші господаря, який спокусився на пропозицію обміняти валюту за привабливим курсом.

Близько 18-ї години вечора правоохоронці Печерського управління поліції отримали повідомлення, що невідомі особи, погрожуючи вогнепальною зброєю, розбили скло в автомобілі та відібрали більше мільйона гривень.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

На бульвар Лесі Українки, де сталася пригода, виїхали патрульні наряди та слідчо-оперативна група територіального управління. До правоохоронців звернувся 46-річний чоловік, який працює водієм. Він розповів, що на автомобілі «Фольксваген» прямував до обмінника, розташованого на вулиці Кіквідзе. Саме туди йому наказав їхати господар, який нібито напередодні домовився обміняти там гривні на долари США.

Прибувши за адресою, чоловік у приміщенні пункту обміну дізнався про відсутність необхідної грошової суми в іноземній валюті.

Повертаючись назад, був змушений зупинитися через затори. І саме тоді він відчув глухий удар: невідомий чоловік розбив скло предметом, схожим на пістолет, та наказав йому не рухатись. А в цей час інший співучасник із заднього сидіння іномарки забрав пакет із грошима та сумку водія з документами і мобільним телефоном. Після цього нападники на автомобілі «Мерседес» поїхали у невідомому напрямку.

Вказану пригоду слідчі Печерського управління поліції внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років із конфіскацією майна. Триває досудове розслідування.

«Цей випадок яскраво свідчить про те, що необачливість та довірливість може обернутися для вас значними збитками. Зараз існує безліч оголошень, зокрема в мережі інтернет, де пропонують за вигідним курсом різні валютні операції. І люди у нелегальних точках погоджуються купити «з рук» долари та євро, зовсім не замислюючись про наслідки. Тому вкотре наголошуємо: всі операції з грошима слід здійснювати лише у банківських установах або ж у пунктах обміну валют із перевіреною репутацією», – зазначив начальник Печерського управління поліції Андрій Дуброва.