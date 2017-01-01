На Подолі вантажівка збила коляску з маленькою дитиною (фото)

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Бабуся з малечею переходила вулицю у не встановленому для цього місці

Сьогодні у Києві, на вулиці Кирилівській, бетономішалка МАЗ збила коляску, в якій була півторарічна дівчинка. Бабуся дівчинки перевозила візок через дорогу в місці, яке не передбачене для перетинання проїжджої частини.

За словами очевидців, у ДТП винна 65-річна бабуся дитини, яка везла перед собою коляску по трамвайних коліях і махала машинам, щоб її пропустили. Від жінки чути стійкий запах алкоголю.

Коляска зім'ята з одного боку, у дитини почервоніння однієї з ніжок, її відвезли до лікарні.

Джерело: Магнолія ТВ