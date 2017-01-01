На Русанівці злочинець відібрав у киянки пенсію

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Правоохоронці затримали грабіжника.

Зловмисник вирвав із рук старенької жіночу сумку, в якій знаходилися пенсійні гроші, банківські картки та документи. Але втекти йому завадили правоохоронці, які знаходилися неподалік та почули крики про допомогу.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

82-річна жінка отримала пенсію та прямувала додому. На вулиці Ентузіастів до неї підбіг чоловік, вирвав з рук сумку і кинувся навтьоки. Працівники оперативно-пошукового відділу карного розшуку почули крики жінки про допомогу.

Миттєво зорієнтувавшись у ситуації, оперативники кинулися за нападником і за кілька хвилин затримали його із пограбованим на проспекті Возз’єднання. Чоловіка – 33-річного громадянина сусідньої держави, доставили до Дніпровського управління поліції, де затримали у рамках ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Після проведення першочергових слідчих дій вилучені 2800 гривень, банківські картки та документи будуть повернуті власниці.







