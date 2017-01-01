На Софійській площі чотири дні триватимуть танці і музика

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25–28 травня у Києві пройдуть «Чотири дні танцю, музики та квітів»

25–28 травня на Софійській площі в рамках святкування Дня Києва та Дня столиці триватимуть «Чотири дні танцю, музики та квітів». На глядачів очікують показові виступи від шкіл, студій танцю, музичних колективів, симфонічних і народних оркестрів, танцювальні майстер-класи та вільна сцена для охочих танцювати.

Про це інформує сайт столичної влади, повідомляє «Главком».

Кожен із чотирьох днів матиме свій напрям:

25 травня – Відкриття. День танго;

26 травня – День латини;

27 травня – Театралізоване дійство (хода). День вальсу;

28 травня – Гала-концерт. День українського танцю.

Зокрема, заплановані виступи Державного естрадно-симфонічного оркестру, Марії Яремчук, Pianoboy, Тayanna, MamaRika. Передбачені зона фуд-корту та лаунж-зона.

Трирівневий, заввишки 9 метрів, арт-об'єкт «Торт побажань» слугуватиме оглядовим майданчиком для киян і гостей столиці. Кожен відвідувач зможе залишити побажання місту від себе, записавши його на спеціальному стікері.

Окрім того, 27 травня всі охочі зможуть долучитися, надягнувши вишиванку, до спільної святкової ходи, в якій братимуть участь театральні, танцювальні та циркові колективи. Хода стартує о 12:00 в парку Т. Г. Шевченка, супроводжуватиметься музикою від українських музикантів і робитиме зупинки біля Київського міського будинку вчителя, Національної опери України, Золотих воріт, будівлі Служби безпеки України.

Завершиться захід на Софійській площі масовим виконанням гімну столиці «Як тебе не любити, Києве мій!».