На Солом'янці через пожежу евакуювали мешканців будинку

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У Солом'янському районі Києва сталася масштабна пожежа.

28 березня о 06:46 до столичних вогнеборців надійшло повідомлення про пожежу, яка сталася в 4-поверховому житловому будинку по вулиці Вузівській, 4.

Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України у місті Києві.

На місце події негайно було направлено рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. По прибуттю, вогнеборці встановили, що пожежа виникла на даху будинку на площі 200 кв. м, вогонь розповсюдився на квартиру 4-го поверху на площі 40 кв. м.

Не гаючи часу, рятувальники відразу ж приступили до евакуації мешканців будинку із верхніх поверхів будинку та ліквідації пожежі.

О 8:38 пожежу на площі 240 кв. м. було локалізовано. О 9:02 пожежу ліквідували.

Для гасіння пожежі було задіяно 14 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 52 чоловіка особового складу підрозділів Київського гарнізону.

Рятувальники вивели з будівлі на безпечну відстань 36 мешканців будинку.

Причини загоряння встановить слідство.