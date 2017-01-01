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    На Солом'янці через пожежу евакуювали мешканців будинку

    • Сьогодні, 07:06
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    У Солом'янському районі Києва сталася масштабна пожежа.

    28 березня о 06:46 до столичних вогнеборців надійшло повідомлення про пожежу, яка сталася в 4-поверховому житловому будинку по вулиці Вузівській, 4.

    Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України у місті Києві.

    На місце події негайно було направлено рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. По прибуттю, вогнеборці встановили, що пожежа виникла на даху будинку на площі 200 кв. м, вогонь розповсюдився на квартиру 4-го поверху на площі 40 кв. м.

    Не гаючи часу, рятувальники відразу ж приступили до евакуації мешканців будинку із верхніх поверхів будинку та ліквідації пожежі.

    О 8:38 пожежу на площі 240 кв. м. було локалізовано. О 9:02 пожежу ліквідували.

    Для гасіння пожежі було задіяно 14 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 52 чоловіка особового складу підрозділів Київського гарнізону.

    Рятувальники вивели з будівлі на безпечну відстань 36 мешканців будинку.

    Причини загоряння встановить слідство.

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    На Солом'янці через пожежу евакуювали мешканців будинку
    На Солом'янці через пожежу евакуювали мешканців будинку
    На Солом'янці через пожежу евакуювали мешканців будинку
    На Солом'янці через пожежу евакуювали мешканців будинку
    На Солом'янці через пожежу евакуювали мешканців будинку
    На Солом'янці через пожежу евакуювали мешканців будинку
    На Солом'янці через пожежу евакуювали мешканців будинку

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