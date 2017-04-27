На столичній Оболоні вбивця тягнув закривавлену жінку по вулиці

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У Києві сталося жахливе вбивство жінки, їй перерізали горло, а потім тягнули на матраці на вулицю.

«Сьогодні вранці, 27.04.2017, на Прирічній, 30, стався жахливий злочин - вбивство. Приблизно о 07:00 ранку, двірник і сусіди побачили, як невідомий чоловік тягне тіло жінки на матраці по сходах з п'ятого поверху, всередині будинку, - інформує «Киев Оперативный», повідомляє «Главком».

Зазначається, що коли прибули співробітники поліції, підозрюваний чоловік сидів на лавочці і був абсолютно тверезим.

«Нічого не говорить - чи в стані афекту, або німий. Сусіди стверджують, що ніколи раніше не бачили цього чоловіка», - додали в групі.