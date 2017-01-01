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    Накрити стіл в останню мить: де кияни можуть скупитися перед Великоднем (адреси)

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    Столичні ярмарки
    Столичні ярмарки

    15 квітня в Києві пройдуть традиційні сільськогосподарські ярмарки

    15 квітня в Києві будуть проведені традиційні сільськогосподарські ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції і продуктів її переробки за всіма групами товарів.

    15 квітня (субота) ярмарки відбудуться у:

    • Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;
    • Дарницькому районі – вул. Ревуцького;
    • Деснянському районі – вул. Милославська (в межах вул. М. Закревського та просп. В. Маяковського), вул. О. Сабурова (в межах вул. О. Бальзака та просп. В. Маяковського);
    • Дніпровському районі – вул. А. Бучми, 2-10;
    • Оболонському районі – просп. Оболонський, 21-43;
    • Печерському районі – вул. І. Кудрі (в межах вулиць Іоанна Павла ІІ та Чигоріна);
    • Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
    • Святошинському районі – вул. Булгакова, 10-13/1;
    • Солом’янському районі – просп. Космонавта Комарова, 28 (до вул. Чумака), вул. Ф. Ернста, 14-А;
    • Шевченківському районі – вул. В. Василевської, 1-17, вул. Подвойського, 2-12.
    Київ ярмарка
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