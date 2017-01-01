Нелегальну АЗС демонтовано у Дніпровському районі столиці
- Сьогодні, 14:35
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На АЗС замість дизельного пального реалізовували фальсифікат
Столична прокуратура за допомогою рятувальних служб припинила діяльність нелегальної АЗС у Києві.
Встановлено, що реалізація пального здійснювалася за відсутності будь-яких дозвільних документів, чим створювалась загроза життю громадян у разі подальшої експлуатації АЗС.
Діяльність незаконно встановленої АЗС припинена шляхом її демонтажу. З метою забезпечення збереження речових доказів до районного суду скеровано клопотання про накладення арешту на вилучене майно.
Наразі вирішується питання про призначення відповідної судово-хімічної експертизи. Особи, причетні до вчинення вказаного злочину, встановлюються.