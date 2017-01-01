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    Нелегальну АЗС демонтовано у Дніпровському районі столиці

    • Сьогодні, 14:35
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    На АЗС замість дизельного пального реалізовували фальсифікат

    Столична прокуратура за допомогою рятувальних служб припинила діяльність нелегальної АЗС у Києві.

    Встановлено, що реалізація пального здійснювалася за відсутності будь-яких дозвільних документів, чим створювалась загроза життю громадян у разі подальшої експлуатації АЗС.
    Про це повідомляє прес-служба столичної прокуратури.

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    Нелегальну АЗС демонтовано у Дніпровському районі столиці
    Нелегальну АЗС демонтовано у Дніпровському районі столиці
    Нелегальну АЗС демонтовано у Дніпровському районі столиці

     
    Діяльність незаконно встановленої АЗС припинена шляхом її демонтажу. З метою забезпечення збереження речових доказів до районного суду скеровано клопотання про накладення арешту на вилучене майно.
     
    Наразі вирішується питання про призначення відповідної судово-хімічної експертизи. Особи, причетні до вчинення вказаного злочину, встановлюються.
    прокуратура Київ кримінал
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