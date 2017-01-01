Невідомі пошкодили пам'ятник загиблим військовим на Донбасі
- Сьогодні, 06:42
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Вандалами вже втретє пошкоджено пам'ятний знак Героям Голосіївського району, які загинули під час АТО.
У вівторок, 28 лютого, у Києві невідомі облили фарбою пам'ятний знак загиблим учасникам АТО, який знаходиться у столичному парку Рильського. Про це повідимили у Комунальному підприємстві з утримання зелених насаджень у Голосіївському районі Києва в Facebook.
«Вандалами вже третій раз пошкоджено пам'ятний знак Героям Голосіївського району, які загинули під час проведення антитерористичної операції на сході України», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що поліція вже займається цим питанням.
Джерело: Gazeta.ua