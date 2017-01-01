Нижня білизна до в'язниці доведе: жінка вкрала заради грошей

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Киянку засудили на рік тюрми.

Жінка попалася на спробі поцупити білизну в магазині.

Раніше мала непогашені судимості за крадіжки. За це отримала покарання умовно, повідомляють у Київській Нацполіції.

«Цього разу суд урахував усі обставини та визначив їй покарання у вигляді одного року і одного місяця позбавлення волі», - йдеться у повідомленні.

Перший злочин крадійка скоїла два роки тому. Тоді обікрала магазин обягу на столичному Подолі. Доки тривало слідство, її знову затримали на сробі вкрасти одяг.

На суді жінка визнала провину. Пояснила свій вчинок браком грошей.