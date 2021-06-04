Під час провдення Київського півмарафону громадський транспорт буде працювати за особливим графіком

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Внесено зміни в роботу громадського транспорту на час проведення 8-9 квітня Київського півмарафону

У зв’язку з підготовкою та проведенням 7-го «Київського півмарафону-2017» (Nоva Poshta Kyiv Half Marafon) 8-9 квітня в роботу наземного громадського транспорту вносяться тимчасові зміни. Про це повідомило комунальне підприємство «Київпастранс».

Отже, 8 та 9 квітня протягом дня буде організовано рух:

– автобусів маршруту № 62 від Ботанічного саду до вул. Сагайдачного за діючою трасою, далі вул. Андріївська – вул. Набережно-Хрещатицька – Боричів узвіз – Володимирський узвіз, далі за діючим маршрутом;

– автобусів маршруту № 114 у напрямку залізничного вокзалу «Центральний» від вул. Милославської до Набережно-Хрещатицької за діючим маршрутом, далі Боричів узвіз – Володимирський узвіз, далі за діючим маршрутом;

– автобусів маршруту № 115 від залізничного вокзалу «Дарниця» до вул. Спаської за діючим маршрутом, далі вул. Волоська – вул. Іллінська – вул. Набережно-Хрещатицька, далі за діючим маршрутом.

9 квітня протягом дня буде організовано рух так:

– автобуси маршруту № 21 та № 157 курсуватимуть у напрямку ж/м Троєщина без заїзду на вул. Вербову;

– автобуси маршруту № 62 курсуватимуть від Ботанічного саду до Європейської площі;

– автобуси маршруту № 73 курсуватимуть в напрямку вул. Милославська за трасою: ст. м. «Героїв Дніпра» – просп. Оболонський – просп. Степана Бандери – міст ім. Г. Фукса – просп. Генерала Ватутіна – просп. Маяковського – вул. Каштанова – вул. Оноре де Бальзака, далі за діючим маршрутом;

– автобуси маршруту № 114 курсуватимуть на ділянках від вул. Милославської до залізничної станції «Зеніт» та від залізничного вокзалу «Центральний» до стадіону «Динамо» ім. В. Лобановського;

– автобуси маршруту № 115 курсуватимуть від залізничного вокзалу «Дарниця» до станції метро «Либідська»;

– тролейбуси маршруту № 29 курсуватимуть від ст. м. «Дарниця» до вул. Милославська;

– тролейбуси маршруту № 30 курсуватимуть на ділянках від вул. Милославської до ст. м. «Дарниця» та від вул. Кадетський гай до ст. м. «Петрівка»;

– тролейбуси маршруту № 31 курсуватимуть від вул. Милославської до ст. м. «Дарниця»;

– тролейбуси маршруту № 34 курсуватимуть від вул. Північної до просп. Степана Бандери;

– тролейбуси маршруту № 47 курсуватимуть від ст. м. «Мінська» до просп. Степана Бандери.

Рух автобусів маршрутів №№ 21, 73, 101, 114, 150, 157, 234, 550 у напрямку ж/м Троєщина організовується на правій смузі зустрічного напрямку просп. Степана Бандери, мосту ім. Г. Фукса та просп. Генерала Ватутіна.