Під час весняних канікул школяри можуть покататися на «Казковому трамвайчику»

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Із 27 до 31 березня в столиці курсуватиме «Казковий трамвайчик» для дітей

Протягом тижня, пыд час весняних каныкул, з 27 до 31 березня в столиці курсуватиме «Казковий трамвайчик», який запрошує юних киян цікаво та змістовно провести весняні канікули. Проект організовано комунальним підприємством «Київпастранс» спільно з Національною бібліотекою України для дітей.

Як повідомляє підприємство, «Казковий трамвайчик» чекатиме на гостей щоденно з 11:00 до 13:00 біля виходу зі станції метро «Контрактова площа» на зупинці трамваю. У рамках насиченої програми на дітей чекатимуть вікторини, майстер-класи, настільні ігри, фейс-арт, читання вголос, розмаїття нових книг тощо. Участь у весняному казковому читанні зможуть взяти діти віком від 3 до 10 років.

«Спільно з Національною бібліотекою України для дітей ми вже вкотре організовуємо таке дозвілля для діток на період шкільних канікул. Навчити малюків любити книжки – важлива задача для всіх нас. А той факт, що «Казковий трамвайчик» є популярним проектом, доводить: ми робимо канікули для них цікавими та пізнавальними», – зазначив генеральний директор КП «Київпастранс» Дмитро Левченко.