Під Києвом у чоловіка виявили наркотиків на півтора мільйона гривень

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Вчора, 30 січня, увечері працівники Управління протидії наркозлочинності поліції Київської області у місті Вишневе на одній з місцевих АЗС зупинили підозрілого чоловіка, в якого виявили та вилучили 5,5 кг наркотичної та психотропної речовини

45-річний житель міста Боярка мав при собі майже сотню пакетиків з коноплями загальною вагою один кілограм і півсотні пакетиків з амфетаміном загальною вагою 4,5 кілограма, що за цінами чорного ринку коштує понад півтора мільйона гривень.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Як з’ясувалося, наркотичні та психотропні речовини чоловік збирався продати. Вилучені наркотики працівники поліції відправили на експертне дослідження.

Наразі чоловіка затримано згідно зі ст. 208 КПК України, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

За даним фактом слідчими відкрито кримінальне провадження за ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів) Кримінального кодексу України. Правоохоронці з’ясовують канали надходження наркотиків до чоловіка. Досудове слідство триває.