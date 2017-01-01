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    Під Києвом зі снігу зліпили двометрового півня

    • Сьогодні, 14:54
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    У Київській області 32-річний Олександр Заруба з Переяслав-Хмельницького зліпив зі снігу двометрового півня

    Скульптуру було зліплено біля його будинку в районному центрі по вулиці Балаяна, 14.

    Туристи приїжджають спеціально, щоб зробити знімок на пам’ять.

    «Снігу пішло дуже багато. Допомагали дружина і дочка. Зліпив я його в суботу і почалася відлига, довелося зміцнювати. Ліпив для підняття настрою», – говорить він.

    За китайським календарем, 2017 рік пройде під знаком Півня.

    Джерело: Вісник Переяславщини

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