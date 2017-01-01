Поліцейські затримали водія іномарки, який здійснив наїзд на двох пішоходів та зник з місця ДТП

Дорожньо-транспортна пригода сталася 22 січня, о 19 год. 29 хвилин, у м. Біла Церква.

В ході оперативно-розшукових заходів працівники поліції затримали водія «Мазди», який скоїв наїзд на двох місцевих мешканців, котрі рухались по узбіччю дороги та не зупинивши авто, з місця ДТП втік.

Внаслідок наїзду 55-річний чоловік від отриманих травм загинув на місці пригоди, а 63-річну жінку із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку та переломом лівого передпліччя доставлено до лікарняного закладу.

На розшук зниклого водія були зорієнтовані всі екіпажі патрульних Білоцерківського відділу поліції. Оперативно розшукати втікача допоміг випадковий свідок, який повідомив марку авто та державний номер транспортного засобу. Упродовж години водія, який травмував двох пішоходів, було затримано за місцем проживання. Ним виявився 33-річний місцевий мешканець. Наразі правоохоронці з’ясовують всі обставини події.

За даним фактом слідчим відділом Білоцерківського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжкі тілесні ушкодження).

На території Київської області, упродовж січня 2017 року, працівники поліції зареєстрували чотири ДТП, з місць скоєння яких водії зникали. Переважно, це наїзди на пішоходів у темну пору доби. Саме в період сутінок та уночі, найчастіше травмуються пішоходи.