Поліція відкрила провадження щодо вчорашніх подій у центрі Києва
- Сьогодні, 12:27
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У Києві вшанування добровольців відзначили погромами
За фактом учорашніх подій у центрі Києва, де активісти закидали камінням вікна одного з офісів та почали громити відділення російського банку, відкрито досудове розслідування. Про це повідомили у прес-службі поліції Києва.
«Відносно вчорашніх подій відкрито досудове розслідування за фактом хуліганства. Вже внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом хуліганства, стаття 296 КК України», – повідомили у прес-службі.
Крім того, у поліції зазначили, що наразі затриманих осіб після вчорашніх подій у районних управліннях немає.
Джерело: УНН