  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
    Новини

    Поліція відкрила провадження щодо вчорашніх подій у центрі Києва

    • Сьогодні, 12:27
    • Розсилка

    У Києві вшанування добровольців відзначили погромами

    За фактом учорашніх подій у центрі Києва, де активісти закидали камінням вікна одного з офісів та почали громити відділення російського банку, відкрито досудове розслідування. Про це повідомили у прес-службі поліції Києва.

    «Відносно вчорашніх подій відкрито досудове розслідування за фактом хуліганства. Вже внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом хуліганства, стаття 296 КК України», – повідомили у прес-службі.

    Крім того, у поліції зазначили, що наразі затриманих осіб після вчорашніх подій у районних управліннях немає.

    Джерело: УНН

    Національна поліція України Київ кримінал
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ