Помер архітектор Більський, автор проектів Виноградаря та Центрального автовокзалу

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27 грудня помер заслужений архітектор України Едуард Більський.

Він був членом Української академії архітектури. Серед найвідоміших проектів архітектора – Центральний автовокзал, Палац дітей та юнацтва та житловий район Виноградар.

Центральний автовокзал

Київський центральний автовокзал знаходиться на Деміївській площі та є найбільшим структурним підрозділом «Київпассервіс».

Збудований в 1957-1961 роках, автовокзал розрахований на обслуговування 50 маршрутів та щоденне відправлення близько 600 автобусів (приблизно сім тисяч пасажирів).

У 2017 році Київська міська державна адміністрація має намір закрити центральний автовокзал, так як в рамках програми із поліпшення транспортної ситуації, у Києві відкрили новий автовокзал на Теремках.

Палац дітей та юнацтва

Після Центрального автовокзалу –це другий проект Більського та архітектурна спроба розробити простір, максимально адаптований для потреб дитини. Сьогодні Київський Палац дітей та юнацтва – це державний комплексний багатопрофільний позашкільний навчальний заклад, який об’єднує майже десять тисяч вихованців віком від 5 до 21 року.

Палац здійснює позашкільну освіту з усіх напрямків (60 галузей освіти, 250 навчальних предметів). За значний внесок у розвиток освіти та високий професіоналізм Палац нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України і відзначений Подякою Президента України.

Житловий район Виноградар

Сучасна забудова Виноградаря бере свій початок з дев’ятої п’ятирічки, яка почалася в 1971 році. Згідно з планом передбачалась інтенсивна забудова Лівобережної території та Брест-Литовського проспекту, Святошино, Оболоні та Виноградаря.

Автором проекту якраз і був Едуард Більський, за що отримав першу премію. Територію забудови розділили на три мікрорайони та квартали з мережою пішохідних доріжок і бульварів.

Нагадаємо, архітекторка Дана Косміна створила календар з «зайвими» будівлями Києва.

Джерело: Хмарочос