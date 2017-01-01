Повністю обмежать рух на ділянці вулиці Набережно-Корчуватської
- Сьогодні, 07:08
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Із 19 січня рух автотранспорту на ділянці вул. Набережно-Корчуватської повністю обмежать
У зв’язку з проведенням капітального ремонту вулиці Набережно-Корчуватської, на ділянці від будинку № 56/66 (корпус 3) до будинку № 94, рух транспорту буде повністю обмежено. Про це повідомили у КК «Київавтодор».
На період проведення робіт транспорт рухатиметься вулицею Новопирогівською.
Термін завершення капітального ремонту – травень 2017 року.
Комунальна корпорація «Київавтодор» просить водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей і враховувати дану інформацію, плануючи свій маршрут.