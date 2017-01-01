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    Правоохоронці ліквідували нарколабораторію з виготовлення амфетаміну

    • Вчора, 10:58
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    Під час обшуку в одній із квартир у Дніпровському районі столиці працівники управління протидії наркозлочинності виявили в орендованому помешканні зловмисника обладнання для виготовлення заборонених речовин.

    Крім того, на місці події правоохоронці затримали жінку з амфетаміном та чоловіка, який здав квартиру в оренду.

    Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

    Під час відпрацювання працівники управління протидії наркозлочинності Головного управління Національної поліції у місті Києві затримали підозрілого чоловіка на вулиці Вершигори. Під час невідкладного обшуку орендованого помешкання 25-річного киянина правоохоронці виявили лабораторне обладнання для виготовлення амфетаміну, 150 грамів нітропропену і 100 грамів марихуани загальною вартістю понад 30 тисяч гривень.

    Затриманийякий раніше притягувався до кримінальної відповідальностіповідомив правоохоронцямщо виготовляв амфетамін та продавав марихуану.

    Джерело: Соцпортал
    Київ кримінал наркотики
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