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    Правоохоронці спіймали шахраїв, які привласнили нерухомості на 30 млн гривень

    • 20 Грудня, 09:24
    • Розсилка

    У складі банди були два українці та один росіянин.

    Групу шахраїв, які незаконно заволоділи нерухомістю на понад 30 мільйонів гривень затримали у столиці.

    У її складі були  два українці та один росіянин. Щоби отримати майно і далі його перепродати,  вони використовували підроблені документи. Попередньо,  незаконно заволоділи двома сотнями об'єктів нерухомості. Головно, це квартири та нежитлові приміщення.

    Слідчі провели обшуки, вилучили 228 тисяч гривень, майже 8 тисяч доларів, кілограм бурштину, а також підроблені документи. Затриманим повідомили про підозру за двома статтями: «підроблення документів» та «шахрайство».

    Джерело: 5 канал

    кримінал
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