Правоохоронці спіймали шахраїв, які привласнили нерухомості на 30 млн гривень



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У складі банди були два українці та один росіянин.

Групу шахраїв, які незаконно заволоділи нерухомістю на понад 30 мільйонів гривень затримали у столиці.

У її складі були два українці та один росіянин. Щоби отримати майно і далі його перепродати, вони використовували підроблені документи. Попередньо, незаконно заволоділи двома сотнями об'єктів нерухомості. Головно, це квартири та нежитлові приміщення.

Слідчі провели обшуки, вилучили 228 тисяч гривень, майже 8 тисяч доларів, кілограм бурштину, а також підроблені документи. Затриманим повідомили про підозру за двома статтями: «підроблення документів» та «шахрайство».

Джерело: 5 канал