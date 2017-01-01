Ранкові затори на дорогах Києва досягли 7 балів

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Затори утворилися на Дарницькому і Південному мостах

Станом на 9 ранку понеділка, 13 лютого 2017 року, пробки на дорогах Києва складають 7 балів. Про це свідчать дані онлайн-сервісу «Яндекс.Пробки».

Так, на правому березі столиці ускладнено рух на проспекті Валерія Лобановського, бульварі Лесі Українки, проспекті Перемоги, Кільцевій дорозі, вулиці Льва Товстого, Саксаганського, В'ячеслава Чорновола.

Також затори утворилися на Дарницькому і Південному мостах. На лівому березі Києва пробки утворилися на Броварському проспекті, проспекті Соборності, Дарницькій площі, Дарницькому шосе, Харківському шосе, проспекті Петра Григоренка.