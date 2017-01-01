Рятувальники розповіли, де у Києві можна купатися на Водохреща
- Сьогодні, 08:11
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У столиці на Водохреща в місцях проведення масових святкувань чергуватимуть рятувальники
Протягом усього дня 19 січня в зв’язку з проведенням свята Водохреща рятувальна служба КП «Плесо» організовує чергування у місцях проведення масових святкувань. Таких точок у Києві буде шість.
Заради безпеки спеціалісти наполегливо рекомендуємо проводити занурювання у воду виключно під наглядом рятувальників у пристосованих для цього місцях.
Перелік рятувальних постів та місць масового святкування:
Дніпровський район
- пляж «Дитячий» (біля каплички у Гідропарку)
- пляж «Центральний» (Труханів острів, поруч з Пішохідним мостом)
- пляж «Тельбін»
Оболонський район
- пляж «Вербний» (оз. Вербне)
- Деснянський район
- зона відпочинку «Троєщина»
Голосіївський район
- зона відпочинку Галерна