Рятувальники розповіли, де у Києві можна купатися на Водохреща

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У столиці на Водохреща в місцях проведення масових святкувань чергуватимуть рятувальники

Протягом усього дня 19 січня в зв’язку з проведенням свята Водохреща рятувальна служба КП «Плесо» організовує чергування у місцях проведення масових святкувань. Таких точок у Києві буде шість.

Заради безпеки спеціалісти наполегливо рекомендуємо проводити занурювання у воду виключно під наглядом рятувальників у пристосованих для цього місцях.

Перелік рятувальних постів та місць масового святкування:

Дніпровський район

пляж «Дитячий» (біля каплички у Гідропарку)

пляж «Центральний» (Труханів острів, поруч з Пішохідним мостом)

пляж «Тельбін»

Оболонський район

пляж «Вербний» (оз. Вербне)

Деснянський район

зона відпочинку «Троєщина»

Голосіївський район