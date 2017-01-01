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    Рятувальники розповіли, де у Києві можна купатися на Водохреща

    • Сьогодні, 08:11
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    У столиці на Водохреща в місцях проведення масових святкувань чергуватимуть рятувальники

    Протягом усього дня 19 січня в зв’язку з проведенням свята Водохреща рятувальна служба КП «Плесо» організовує чергування у місцях проведення масових святкувань. Таких точок у Києві буде шість.

    Заради безпеки спеціалісти наполегливо рекомендуємо проводити занурювання у воду виключно під наглядом рятувальників у пристосованих для цього місцях. 

    Перелік рятувальних постів та місць масового святкування:

    Дніпровський район

    • пляж «Дитячий» (біля каплички у Гідропарку)
    • пляж «Центральний» (Труханів острів, поруч з Пішохідним мостом)
    • пляж «Тельбін»

    Оболонський район

    • пляж «Вербний» (оз. Вербне)
    • Деснянський район
    • зона відпочинку «Троєщина»

    Голосіївський район

    • зона відпочинку Галерна
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