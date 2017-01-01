  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
    Новини

    Сцена «Євробачення» повністю готова для виступу конкурсантів

    • Сьогодні, 14:52
    • Розсилка

    Будівництво сцени «Євробачення-2017» повністю завершене

    Сьогодні на ній проводитимуться технічні репетиції статистів, під час яких працюватимуть усі телекамери, світлове, звукове та відеообладнання.

    Про це під час прес-брифінгу на головній арені цьогорічного пісенного конкурсу – в Міжнародному виставковому центрі – розповіли виконавчий продюсер Павло Грицак, директор з виробництва Ола Мельциг, продюсер конкурсної частини Крістер Бйоркман, креативний директор Церемонії відкриття та події червоної доріжки Сергій Проскурня. Модератором був офіційний речник «Євробачення-2017» – Павло Шилько.

    «Усі будівельно-монтажні роботи для сцени завершено. Зараз ми очікуємо на реквізит від кількох країн-учасниць. Це маленькі, але надзвичайно важливі деталі і для делегацій, і власне для телевізійного шоу. Вже зовсім скоро розпочнуться репетиції зі статистами для перших трьох країн-учасниць», – зазначив виконавчий продюсер «Євробачення-2017» Павло Грицак.

    Директор з виробництва «Євробачення-2017» Ола Мельциг розповів про обсяги проведених за останні кілька тижнів робіт, а також про те, що у МВЦ щоночі працює команда, яка програмує освітлювальні прилади та відеооформлення для пісень усіх 42 конкурсантів. І цієї ночі буде завершено програмування останніх дев'яти номерів.

    1 з 8
    на весь екран згорнути
    Сцена «Євробачення» повністю готова для виступу конкурсантів
    Сцена «Євробачення» повністю готова для виступу конкурсантів
    Сцена «Євробачення» повністю готова для виступу конкурсантів
    Сцена «Євробачення» повністю готова для виступу конкурсантів
    Сцена «Євробачення» повністю готова для виступу конкурсантів
    Сцена «Євробачення» повністю готова для виступу конкурсантів
    Сцена «Євробачення» повністю готова для виступу конкурсантів
    Сцена «Євробачення» повністю готова для виступу конкурсантів

    Нагадаємо, що «Євробачення-2017» відбудеться в Києві, в Міжнародному виставковому центрі. Півфінали конкурсу стартують 9 та 11 травня, фінал – 13 травня. Церемонія відкриття пісенного конкурсу (#OpeningCeremony) відбудеться 7 травня в Конгресно-виставковому центрі «Парковий», червона доріжка (#RedCarpet) – того ж дня біля Маріїнського палацу. Євроклуб (#Euroclub) діятиме в «Парковому» з 1 по 14 травня. Містечко «Євробачення» (#EurovisionVillage) працюватиме з 4 по 14 травня і розташується на Хрещатику – від вулиці Прорізної до вулиці Богдана Хмельницького.

    Джерело: 1tv.com.ua

    Євробачення Київ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ