Сцена «Євробачення» повністю готова для виступу конкурсантів

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Будівництво сцени «Євробачення-2017» повністю завершене

Сьогодні на ній проводитимуться технічні репетиції статистів, під час яких працюватимуть усі телекамери, світлове, звукове та відеообладнання.

Про це під час прес-брифінгу на головній арені цьогорічного пісенного конкурсу – в Міжнародному виставковому центрі – розповіли виконавчий продюсер Павло Грицак, директор з виробництва Ола Мельциг, продюсер конкурсної частини Крістер Бйоркман, креативний директор Церемонії відкриття та події червоної доріжки Сергій Проскурня. Модератором був офіційний речник «Євробачення-2017» – Павло Шилько.

«Усі будівельно-монтажні роботи для сцени завершено. Зараз ми очікуємо на реквізит від кількох країн-учасниць. Це маленькі, але надзвичайно важливі деталі і для делегацій, і власне для телевізійного шоу. Вже зовсім скоро розпочнуться репетиції зі статистами для перших трьох країн-учасниць», – зазначив виконавчий продюсер «Євробачення-2017» Павло Грицак.

Директор з виробництва «Євробачення-2017» Ола Мельциг розповів про обсяги проведених за останні кілька тижнів робіт, а також про те, що у МВЦ щоночі працює команда, яка програмує освітлювальні прилади та відеооформлення для пісень усіх 42 конкурсантів. І цієї ночі буде завершено програмування останніх дев'яти номерів.

Нагадаємо, що «Євробачення-2017» відбудеться в Києві, в Міжнародному виставковому центрі. Півфінали конкурсу стартують 9 та 11 травня, фінал – 13 травня. Церемонія відкриття пісенного конкурсу (#OpeningCeremony) відбудеться 7 травня в Конгресно-виставковому центрі «Парковий», червона доріжка (#RedCarpet) – того ж дня біля Маріїнського палацу. Євроклуб (#Euroclub) діятиме в «Парковому» з 1 по 14 травня. Містечко «Євробачення» (#EurovisionVillage) працюватиме з 4 по 14 травня і розташується на Хрещатику – від вулиці Прорізної до вулиці Богдана Хмельницького.

Джерело: 1tv.com.ua