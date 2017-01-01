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    Сезонна робота: оголошено набір пляжних патрульних

    • Сьогодні, 15:48
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    Вміння плавати обов'язкове

    Громадська організація «Пляжний патруль» оголошує початок набору рятувальників, які будуть працювати на водоймах. Про це організація повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

    Кандидатам обіцяють високооплачувану роботу і гнучкий графік. Також патрульні зможуть брати участь у міжнародних програмах з лайф-сейвінгу, спортивних змаганнях і пляжних івентах.

    Щоб записатися в рятувальники, необхідно зареєструватися на сайті «Пляжного патруля». Після цього всі кандидати здадуть вступні нормативи з плавання та пройдуть співбесіду.

    Джерело: 44.ua

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