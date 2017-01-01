Сезонна робота: оголошено набір пляжних патрульних

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Вміння плавати обов'язкове

Громадська організація «Пляжний патруль» оголошує початок набору рятувальників, які будуть працювати на водоймах. Про це організація повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

Кандидатам обіцяють високооплачувану роботу і гнучкий графік. Також патрульні зможуть брати участь у міжнародних програмах з лайф-сейвінгу, спортивних змаганнях і пляжних івентах.

Щоб записатися в рятувальники, необхідно зареєструватися на сайті «Пляжного патруля». Після цього всі кандидати здадуть вступні нормативи з плавання та пройдуть співбесіду.

Джерело: 44.ua