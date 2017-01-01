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    Сьогодні у Києві очікуються опади, на дорогах ожеледиця

    • Вчора, 06:28
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    5 січня в столиці очікується мокрий сніг.

    За прогнозом Українського гідрометцентру, 5 січня в столиці очікується хмарна погода з проясненнями, невеликий мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний із переходом на північний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень 0-2° тепла.

    Управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища КМДА закликає водіїв бути уважними та обережними на дорогах міста.

    Пішоходам рекомендується рухатись на тротуарах із обережністю, переходити дорогу тільки в установлених для цього місцях, бути обачливими.

    Окрім того, як нагадують синоптики, 6-7 січня в столиці очікується різке зниження температури вночі та вдень до 11-16° морозу (вночі 7 січня до 14-19°, місцями 22° морозу); 7 січня сніг, місцями пориви вітру 15-18 м/с, хуртовини. На дорогах ожеледиця.

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