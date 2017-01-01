Сьогодні в Києві прощатимуться із закатованим бойовиками Козаком



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Прощання з Козаком відбудеться 2 січня, в понеділок, об 11:00, неподалік від горішнього виходу з метро «Хрещатик» на Інститутській, поряд із пам'ятним знаком Героям Небесної сотні.

Під час бою біля Авдіївки загинув старший сержант, командир відділення розвідвзводу Леонід Михайлович Проводенко із позивним Козак.

Бойовики викрали тіло бійця, почавши шалену стрілянину, щоб поглумитися над ним.

Бойові товариші розповіли, ким був Козак.

Проводенку було 53 роки. До війни він жив у селищі Михайлівка, що в Луганській області. Чоловік працював громадянським інспектором з охорони природи.

Одружений, мав двох синів. Коли почалася окупація на Донбасі, вивіз сім'ю до Києва, а сам 6 серпня 2014 року пішов добровольцем на фронт.

Служив у 12-му батальйоні, а також наслідував козацькі звичаї. Мріяв звільнити рідне село і повернутися до батьківської хати, до улюбленої роботи.