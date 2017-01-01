Сьогодні вночі 242 одиниці спецтехніки розчищали вулиці та дороги столиці від снігу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У зв’язку зі складними погодними умовами, вже о 01:00 3 лютого спеціальна техніка КК «Київавтодор» була розміщена на вихідних позиціях у всіх районах столиці.

Із першим снігом, о 02:00 були розпочаті роботи з прибирання в районах, де це було необхідно, а також обробляти протиожеледними матеріалами мости, шляхопроводи, спуски, підйоми та вулиці зі складними умовами руху. Загалом до роботи задіяли 242 одиниці спеціальної техніки підприємств корпорації. Про це повідомляють у КК «Київавтодор».

На світанку було повторно оброблено вулично-дорожню мережу протиожеледними матеріалами, адже погода сприяла швидкому утворенню ожеледиці.

Окрім того, вночі та зранку працівники з ручного прибирання обробляли посипальними матеріалами підходи до наземних і підземних пішохідних переходів, сходових маршів, зупинок громадського транспорту та тротуарів, які обслуговують підприємства корпорації.

Зазначимо, що, за прогнозом Українського гідрометцентру, складні погодні умови зберігатимуться в столиці найближчу добу. Вдень очікується мокрий сніг із переходом у дощ, налипання мокрого снігу та ожеледь. На дорогах ожеледиця.

Комунальна корпорація «Київавтодор» звертається до водіїв із проханням за таких погодних умов бути особливо уважними та обережними на дорогах.

У свою чергу, комунальна корпорація уважно слідкує за ситуацією на вулично-дорожній мережі міста та у разі необхідності терміново вживатиме заходів для організації безпечного пересування киян дорогами та вулицями міста.