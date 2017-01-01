Співробітникам Національного банку буде важко дістатися до роботи
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Вихід зі станції «Хрещатик» на вулицю Інститутську буде закрито
16 лютого, з 09:00 буде закрито вихід зі станції «Хрещатик» на вулицю Інститутську до завершення офіційних заходів зі вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні.
Про це повідомляють у КП «Київський метрополітен».
Також, у комунальному підприємстві закликають пасажирів враховувати цю інформацію під час планування своїх маршрутів.