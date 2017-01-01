  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
    Новини

    Співробітникам Національного банку буде важко дістатися до роботи

    • Сьогодні, 07:12
    • Розсилка

    Вихід зі станції «Хрещатик» на вулицю Інститутську буде закрито

    16 лютого, з 09:00 буде закрито вихід зі станції «Хрещатик» на вулицю Інститутську до завершення офіційних заходів зі вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні.

    Про це повідомляють у КП «Київський метрополітен».

    Також, у комунальному підприємстві закликають пасажирів враховувати цю інформацію під час планування своїх маршрутів.

    Київ громадський транспорт метро
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ