Стали відомі подробиці масштабної пожежі у Києві
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Столичні вогнеборці ліквідували пожежу у складському приміщенні у Подільському районі столиці
1 квітня о 18:20 до столичних рятувальників надійшло повідомлення про те, що виникла пожежа в одноповерховому складському приміщенні на вулиці Новоконстянтинівській, 22/15.
Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС у Києві.
Вогнеборці, які прибули за викликом локалізували пожежу площею 450 кв.м. о 19:37, а о 20:15 - ліквідували.
Травмованих та загиблих внаслідок пожежі немає. Завдяки злагодженим діям рятувальників вдалося запобігти подальшому розповсюдженню пожежі на прибудовані інші складські будівлі з побутовою технікою.
На місці події працювали 7 ланок газодимозахисної служби, 60 чоловік особового складу Головного управління ДСНС Україниу м. Києві та 15 одиниць техніки.
Причини виникнення загоряння наразі встановлюються.