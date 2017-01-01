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    Стало відомо, де в Києві можна безкоштовно перевіритись на ВІЛ і гепатит

    • Вчора, 23:14
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    22 квітня у Хрещатому парку можна буде пройти перевірку

    22 квітня з 09:00 до 20:00 у Хрещатому парку біля Арки Дружби Народів працюватимуть мобільні медичні лабораторії для анонімного безкоштовного експрес-тестування та консультації на наявність ВІЛ-інфекції і гепатиту В/С.

    Як повідомляє Київський міський центр соціальних служб для сім᾽ї, дітей та молоді, таке чергування відбудеться в рамках молодіжного фестивалю «Куіv Ореn Smile» за ініціативи громадської організації «Ліга життя». 

    Також читайте інтерв'ю: «Наталія Нізова: Майже кожен другий ВІЛ-інфікований в Україні не знає про свій статус»

    здоров'я Київ медицина
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