Стало відомо, коли у Броварах відключать світло

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У зв'язку з плановими роботами можливі відключення світла в місті Бровари та сусідніх населених пунктах

Графік відключення електроенергії в місті Бровари та Броварському районі з 23 по 29 січня 2017 року

23 січня з 8:00 до 17:00

В місті Бровари буде проводитися розчистка траси повітряної лінії, можливі відключення на вул. Кіровська, Семашка, Симоненка, Майбороди, Левицького.

В с. Мокрець буде проводитися розчистка траси повітряної лінії, можливі відключення можливі відключення по вул. Турлова.

В с. Пухівка буде проводитися розчистка траси повітряної лінії, можливі відключення можливі відключення по вул. Деснянська, Шевченка, Гагаріна.



24 січня з 8:00 до 17:00

В місті Бровари буде проводитися розчистка траси повітряної лінії та капітальний ремонт, можливі відключення на вул. Короленка, 56а, 54а, 54, 52, 56, магазин «Ласощі», Богуна, Левадівська, Зелена, Будівельників, Кролеферма, АЗС на окружній, Кислород.

В с. Богданівка буде проводитися розчистка траси повітряної лінії, можливі відключення можливі відключення по вул. Ломоносова, Леніна.

В с. Гоголів буде проводитися розчистка траси повітряної лінії, можливі відключення можливі відключення по вул. Гагаріна.



25 січня з 8:00 до 17:00

В місті Бровари буде проводитися капітальний ремонт, можливі відключення на вул. Короленка, 54а, 56, 52, 54, 56б, магазин "Суола".

В с. Княжичі буде проводитися розчистка траси повітряної лінії, можливі відключення можливі відключення по вул. Максименка.

В с. В. Димерка буде проводитися розчистка траси повітряної лінії, можливі відключення можливі відключення по вул. Зелена, Кірова.



26 січня з 8:00 до 17:00

В місті Бровари буде проводитися розчистка траси повітряної лінії, можливі відключення на вул. Леніна.

В с. Красилівка буде проводитися капітальний ремонт, можливі відключення по всьому населеному пункту.

В с. В. Димерка буде проводитися розчистка траси повітряної лінії, можливі відключення можливі відключення по вул. Озерна, Городня.

В с. Літки буде проводитися капітальний ремонт, можливі відключення по всьому населеному пункту.



28 січня з 8:00 до 17:00

В с. Світильня буде проводитися капітальний ремонт, можливі відключення по всьому населеному пункту.

В с. Гребельки буде проводитися капітальний ремонт, можливі відключення по всьому населеному пункту.



29 січня з 8:00 до 17:00

В с. Тарасівка буде проводитися капітальний ремонт, можливі відключення по всьому населеному пункту.

Джерело: boyarka-shop.in.ua