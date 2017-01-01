Стало відомо, куди столичні водії можуть здавати шини (адреси)

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У Києві відкрили 10 пунктів для збору зношених шин

У столиці відкрили 10 пунктів для збору зношених шин. У презентації одного з таких пунктів 21 березня 2017 року керівники комунальних служб.

Пункти діятимуть щодня з 08:00 до 17:00. У вихідні дні залишити шини можна буде в охорони. Прийом здійснюється безкоштовно для громадян і також не вимагає додаткових фінансових витрат із бюджету міста.

«Ми продовжимо спільні проекти у впровадженні екологічних європейських стандартів. Саме тому підтримуємо всі ініціативи, пов’язані з екологічним майбутнім України. Адже інвестиції в екологічну культуру – найкращі», – наголосив генеральний директор КО «Київзеленбуд» Михайло Наконечний.

Він також повідомив, що найближчим часом при кожному КП УЗН будуть організовані урни для збору батарейок.

Анна Титова, своєю чергою, розповіла про види обробки зношених шин, і як ця продукція може використовуватись. Зокрема, адсорбент використовують у випадках ліквідації наслідків нафтових пожеж, а гумову крихту – при виробництві сучасних бігових доріжок і покриття для дитячих майданчиків. До кінця цього року очікується зібрати 20 тисяч шин.

Пункти прийому зношених шин розташовані за адресами: