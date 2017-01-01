Столична підземка зробила киянам великодній подарунок

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У ніч з 15 на 16 квітня Київський метрополітен працюватиме на годину довше, а у Великодній ранок відкриється на годину раніше

У зв’язку з відзначенням Великодня буде змінено організацію роботи міського пасажирського транспорту. Про це повідомив керівник апарату КМДА Володимир Бондаренко.

«У ніч із 15 на 16 квітня Київський метрополітен буде працювати на одну годину довше, а 16 квітня, на Великдень, відкриється на одну годину раніше. Також зараз ми відпрацьовуємо питання зміни в роботі міського пасажирського транспорту під час поминальних днів. Про відповідні зміни ми будемо інформувати додатково», – зауважив Володимир Бондаренко.

Отже, згідно з відповідним розпорядженням КМДА, Департаменту транспортної інфраструктури доручено продовжити роботу наземного пасажирського транспорту загального користування у ніч з 15 квітня на 16 квітня 2017 року на 1 годину, організувавши перевезення пасажирів існуючими маршрутами, які проходять біля станцій столичного метрополітену, а також після проходження його останніх поїздів. Окрім того, пасажирський транспорт у день Пасхи, 16 квітня, запрацює на 1 годину раніше, організувавши тим самим перевезення пасажирів існуючими маршрутами, що проходять біля станцій метро.

Із 5:00 до 10:00 16 квітня буде збільшено кількість одиниць міського пасажирського транспорту загального користування, який проходить біля місць проведення богослужінь, відповідно до наявного пасажиропотоку.

Для збереження правопорядку на лініях міського пасажирського транспорту встановлять чергування відповідних осіб.

Також керівник апарату КМДА нагадав, що в місті працює 4 маршрути нічного транспорту: тролейбусні маршрути № 91H (ж/д вокзал «Центральний» – вул. Милославська), № 92H (ж/д вокзал «Південний» – вул. Свободи) і № 93H (ст. м. «Площа Льва Толстого» – вул. Чорнобильська), а також один автобусний маршрут – № 137 (ж/д вокзал «Центральний» – ст. м. «Харківська»).