Столична влада нагадує, що 1 квітня рух центральними вулицями міста буде заборонено



Розсилка ВІДПРАВИТИ

До уваги водіїв

1 квітня з 19:00 до 23:00 буде заборонено рух усіх видів транспорту вул. Малою Житомирською, Софійською, пров. Рильським, Володимирським проїздом і вул. Володимирською (від вул. Ірининської до вул. Великої Житомирської) у зв’язку з проведенням фестивалю «Французька весна в Україні» на Софійській площі. Підписане відповідне розпорядження Київської міської державної адміністрації № 286.

На час проведення заходу в роботу маршрутів наземного пасажирського транспорту загального користування, шлях слідування яких проходить через місце проведення Фестивалю, буде змінено.

Зазначимо, що 1 квітня рух транспорту на вул. Хрещатик з 19:00 до 22:00 буде дозволено.

Також, у зв’язку проведенням «Французької весни в Україні», буде відключено зовнішнє освітлення на Софійській площі та вул. Володимирській із 20:00 31 березня до 01:00 1 квітня та з 20:00 до 22:00 1 квітня.

Нагадаємо також, що протягом квітня в столиці триватиме низка подій у рамках 14-ої «Французької весни в Україні». Так, починаючи вже з 1 квітня 2017 року на Софійській площі французька компанія «Deus Ex Machina» презентує виставу «Галілео». Загалом протягом квітня на фестивалі «Французька весна в Україні» киян і гостей столиці чекатимуть допрем’єрні покази свіжих кінострічок, французький короткий метр, концерти, виставки, інтелектуальні обміни, вистави та багато інших цікавих проектів.