Столична влада повідомила, як буде працювати громадський транспорт під час «Євробачення»

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Громадський транспорт столиці

Організація роботи транспорту під час проведення Міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2017»

У зв’язку з проведенням основних заходів пісенного конкурсу «Євробачення» в Міжнародному виставковому центрі, роботу громадського транспорту буде подовжено:

у ніч із 8 на 9 травня та з 10 на 11 травня – на 1 годину;

у ніч із 9 на 10 травня та з 11 на 12 травня – на 2 години;

у ніч із 12 на 13 травня та з 13 на 14 травня – на 3 години.

Разом із тим, як повідомляє КП «Київпастранс», після проходження останніх поїздів метрополітену буде організовано перевезення на маршрутах, які проходять біля станцій метро, а саме:

тролейбусних – №№ 3, 5, 8, 12, 14, 18, 23, 24, 26, 30, 37, 41, 45, 50К;

трамвайних – №№ 1, 3, 8, 12, 14, 28, 33;

автобусних звичайного режиму руху – №№ 18, 20, 37, 45, 46, 48, 62, 72, 99, 101;

автобусних в режимі маршрутного таксі – №№ 150, 155, 157, 166, 181, 182, 183, 193, 208, 220, 433, 457, 500, 502, 516, 530, 537, 586.

Роботу фунікулера буде подовжено: