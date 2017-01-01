Столична влада повідомила, як буде розважати киян та гостей міста на День Києва

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фото: zags.kiev.ua День Києва

Програма заходів

У рамках святкування протягом тижня в столиці відбудеться 30 різноманітних заходів на загальноміському рівні і ще близько 150 заходів - в районах міста.

Про це інформує сайт столичної влади, повідомляє «Главком».

Із 25 травня розпочнуться святкові заходи на Софійській площі – тут усіх охочих чекатимуть дні танцю, музики та співу.

Окрім того, 26 травня вже втретє відбудеться міжнародний фестиваль «Anne de Kiev Fest» під егідою ЮНЕСКО, UNICEF і КМДА. У рамках фестивалю заплановано оперний концерт «Чотири Королеви»; демонстрацію відеоопери «Анна Ярославна» та фільму-опери «Ярослав Мудрий». Також буде закладено Сквер франкофонії імені Анни Київської, де презентують сорт троянд із Франції, виведених спеціально на честь королеви Анни Київської.

У суботу, 27 травня, з парку Тараса Шевченка о 17:00 стартуватиме святкова хода, яка закінчиться масовим виконанням гімну столиці «Як тебе не любити, Києве мій».

Протягом усіх вихідних, 27 та 28 травня, в парку «Перемога» на глядачів чекає цікава різножанрова концертна програма та велика кількість інтерактивів – танцювальні змагання, майстер-класи для всіх охочих із сальси, латини, фламенко, східних танців, школи бойового гопаку тощо. Видовищною подією в ці дні стане й міський фестиваль хорового мистецтва «Пісня над Дніпром», у якому цього року змагатимуться понад 30 найкращих хорових аматорських колективів із усієї України.

Також, 27 та 28 травня на Контрактовій площі відбудеться ІІІ Фестиваль Культури Народів Подолу. Гості ознайомляться з історією життя кожного народу на Подолі, спробують страви національної кухні, візьмуть участь у конкурсах і вікторинах. На дітей чекає насичена розважальна програма, майстер-класи з виготовлення десертів.

Детальна програма заходів, присвячених святкуванню Дня Києва: