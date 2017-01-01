Столична влада розповіла, які дороги ремонтуватимуть улітку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олександр Густєлєв: «Влітку ми розпочнемо капітальний ремонт Повітрофлотського проспекту, вул. Теліги, Довженка, б-ру Дружби Народів і багатьох інших вулиць

Жодна зі столичних доріг, на яких комунальна корпорація «Київавтодор» проводила ремонтні роботи у 2015-му і 2016-му роках, не стала об’єктом гарантійного ремонту. Про це в ефірі «5 каналу» заявив генеральний директор комунальної корпорації «Київавтодор» Олександр Густєлєв.

«За минулих два роки ми побудували і відремонтували багато об’єктів у Києві. Кілька місяців тому мешканці дуже раділи, що відремонтували такі важливі великі магістралі, як проспект Перемоги, вул. Гетьмана, вул. Саперно-Слобідська і багато інших. Загалом тільки за 2016 рік ми відремонтували 84 об’єкти. І хочу відповідально заявити: сьогодні жоден із об’єктів, які ремонтувалися в 2015-му і 2016-му роках, не став об’єктом гарантійного ремонту, де з’явилися ями чи якісь недоліки», – зазначив Олександр Густєлєв.

«Чому відбувається руйнування дороги? Дорога, якій вже 20 чи 30 років, втратила будь-які фізичні якості. На ній з’являється тріщина, вона накопичує в собі вологу, приходять морози, її «рве» і дорога руйнується. Кажуть, чому в інших країнах такого немає? Тому що там через кожних 8–10 років проводиться плановий ремонт. Тріщин немає, насиченості вологою немає, дороги не «рве», відповідно для них ямковий ремонт – дивина», – сказав Олександр Густєлєв.

Він зауважив, що позаминулого року Київ закупив спеціальні машини для заливки тріщин і активно їх використовує, щоб не допускати подальшого руйнування дороги.

Також, за словами Олександра Густєлєва, у столиці планують відмовитися від ямкового ремонту.

«Сьогодні замість ямкового ремонту проводиться поточний середній ремонт. Це ямковий ремонт на всю вулицю одним накриттям. Таким чином зроблено міст Патона минулого року, вулицю Ярославів Вал і ще 44 об’єкти», – сказав гендиректор «Київавтодору».

Він зауважив, що більшість столичних доріг, які сьогодні є проблемними, не ремонтувалися 30 років і більше.

«Сьогодні дуже багато нарікань на деякі дороги Києва. Справедливих нарікань, що там неможливо проїхати. Але треба згадати, коли вони востаннє ремонтувалися. Як, приклад, вулиця Теліги, Повітрофлотський проспект, Кільцева. Ці дороги востаннє ремонтувалися в 70-ті роки. Хіба може дорога без ремонту бути в нормальному стані?» – зазначив керівник «Київавтодору».

Олександр Густєлєв також наголосив, що, згідно з державними будівельними нормами, міжремонтний термін будь-якої магістралі становить вісім років. Гендиректор «Київавтодору» нагадав, що ще одна проблема в Києві – неконтрольований рух великогабаритного транспорту, який руйнує київські дороги.

«Перевантажений транспорт їде через Київ. А столиця – це не місто, через яке має йти транзитний транспорт. Він має йти кільцевою дорогою. Це проблема не тільки і не стільки міста, це проблема держави», – наголосив Густєлєв.

Розповідаючи про плани щодо ремонту столичних доріг у 2017 році, Олександр Густєлєв зазначив, що продовжаться роботи з капітального ремонту Одеського шляхопроводу та шляхопроводу на проспекті Науки, на вул. Луговій, вул. Набережно-Корчуватській, вул. 9 Травня, вул. Трублаїні та інших, де було розпочато ремонт минулого року.

«Також активно відбуватимуться ремонтні роботи в зоні проведення «Євробачення». Це і Русанівська набережна, і вул. Раїси Окіпної, і вул. Митрополита Андрея Шептицького. У літній період ми розпочнемо такі масштабні проекти, як Повітрофлотський шляхопровід, вул. Теліги, вул. Довженка, бульвар Дружби Народів, Набережне шосе на ділянці від Поштової площі до мосту Метро», – розповів Олександр Густєлєв.

«У нас у геометричній прогресії зростає кількість і якість відремонтованих доріг. Якщо тенденція збережеться, то 5–7 років треба для того, щоб привести київські дороги до рівня європейських», – зазначив керівник «Київавтодору».